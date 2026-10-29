W Wielkiej Brytanii około 150 tys. nastolatków w wieku 16–17 lat może stracić dostęp do mediów społecznościowych z powodu braku paszportu lub prawa jazdy. Ryzyko to pojawia się przed planowanym na przyszłą wiosnę wprowadzeniem zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.

Jak informuje The Guardian, brytyjski regulator Ofcom wyliczył, że około 150 tys. osób w wieku 16–17 lat nie ma ani paszportu, ani prawa jazdy. Właśnie te dokumenty prawdopodobnie będą potrzebne do uzyskania dostępu do platform z ograniczeniami wiekowymi.

Weryfikacja wieku

Ofcom opublikował ocenę mechanizmów weryfikacji wieku, które mogą stać się podstawą nowych zasad. Regulator wskazał cztery wysoce skuteczne metody: porównanie oficjalnego dokumentu ze zdjęciem selfie wykonanym w czasie rzeczywistym, potwierdzenie wieku przez bank, użycie oficjalnego cyfrowego dokumentu tożsamości, takiego jak karta Young Scot, lub ocenę wieku na podstawie selfie.

Jednocześnie regulator zaznaczył, że oficjalny dokument będzie prawdopodobnie potrzebny jako rozwiązanie rezerwowe także w przypadku innych metod. Na przykład technologia oceny wieku na podstawie twarzy może mylić się o kilka lat. Ofcom oświadczył, że osoby bez dokumentu ze zdjęciem najprawdopodobniej będą musiały go uzyskać, aby korzystać z usług z ograniczeniami wiekowymi.

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Platformy i ryzyko obchodzenia ograniczeń

Rząd Wielkiej Brytanii nie potwierdził jeszcze ostatecznej listy platform, które zostaną objęte zakazem. Oczekuje się, że będzie ona podobna do australijskiej listy, obejmującej Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X i YouTube.

Dyrektor generalna Ofcom Melanie Dawes przyznała, że część dzieci będzie próbowała obchodzić ograniczenia. Jak powiedziała, zdeterminowani nieletni będą szukać sposobów na obejście zasad, jednak platformy będą miały możliwości ograniczenia tego ryzyka. W Australii, gdzie podobny zakaz wprowadzono w grudniu ubiegłego roku, regulator eSafety poinformował w marcu, że znaczna część dzieci poniżej 16. roku życia naruszała ograniczenia.

Oczekuje się, że brytyjski rząd przedstawi do końca roku zasady potwierdzające zakaz. Ofcom przeprowadzi również konsultacje dotyczące najlepszych sposobów weryfikacji wieku, po czym opublikuje oficjalne zalecenia.

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