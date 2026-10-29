150 тисяч підлітків у Британії ризикують залишитися без соцмереж — The Guardian

У Великій Британії близько 150 тисяч підлітків віком 16–17 років можуть втратити доступ до соціальних мереж через відсутність паспорта або водійського посвідчення. Такий ризик виникає напередодні запланованого на наступну весну запровадження заборони на доступ до соцмереж для осіб віком до 16 років.

Як повідомляє The Guardian, британський регулятор Ofcom підрахував, що приблизно 150 тисяч осіб віком 16–17 років не мають ні паспорта, ні водійського посвідчення. Саме ці документи, ймовірно, знадобляться для доступу до платформ із віковими обмеженнями.

Перевірка віку

Ofcom оприлюднив оцінку механізмів перевірки віку, які можуть стати основою нових правил. Регулятор назвав чотири високоефективні методи: звірку офіційного документа із селфі в реальному часі, підтвердження віку банком, використання офіційного цифрового посвідчення на кшталт картки Young Scot або оцінювання віку за селфі.

Водночас регулятор зазначив, що офіційний документ, імовірно, буде потрібний як резервний варіант і для інших методів. Наприклад, технологія оцінювання віку за обличчям може помилятися на кілька років. В Ofcom заявили, що людям без фотодокумента, найімовірніше, доведеться отримати його, аби користуватися сервісами з віковими обмеженнями.

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Платформи та ризик обходу обмежень

Уряд Великої Британії ще не підтвердив остаточний список платформ, на які поширюватиметься заборона. Очікується, що він буде подібним до австралійського переліку, до якого входять Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X і YouTube.

Генеральна директорка Ofcom Мелані Довз визнала, що частина дітей намагатиметься обходити обмеження. За її словами, мотивовані неповнолітні шукатимуть способи обійти правила, однак платформи матимуть можливості зменшувати цей ризик. В Австралії, де аналогічну заборону запровадили у грудні минулого року, регулятор eSafety у березні повідомив, що значна частина дітей до 16 років порушувала обмеження.

Очікується, що британський уряд представить правила, які підтвердять заборону, до кінця року. Ofcom також проведе консультації щодо найкращих способів перевірки віку, після чого оприлюднить офіційні рекомендації.

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