一项民调显示，大多数德国民众希望在总理弗里德里希·梅尔茨领导的政府任期结束前举行议会选举。 与此同时，极右翼政党“德国选择党”（AfD）的支持率已超过执政联盟各党。

根据《图片报》委托INSA研究所进行的民调结果，58%的受访者支持提前举行联邦议院选举。 而26%的人认为，由基督教民主联盟（基民盟）和基督教社会联盟（基社盟）以及德国社会民主党 （社民党）的现任联合政府应继续执政至2029年。

与此同时，对提前大选的态度因政党倾向的不同而存在显著差异。在基民盟/基社盟的支持者中，60%支持现政府任期届满前继续执政。 在社民党选民中，持此立场的比例为50%。

由弗里德里希·默茨领导的现任联合政府是在2025年议会选举后组建的。按照常规选举日程，下一次联邦议院选举应于2029年举行。

YouGov于11月13日至16日对1790名受访者进行的一项单独民调显示，“德国选择党”的支持率最高，达29%。 与10月相比，该党的支持率上升了一个百分点。

排名第二的是总理弗里德里希·默茨领导的基民盟/基社盟联盟，得票率为19%，落后于“德国选择党”10个百分点。

德国社会民主党和“绿党”的支持率均为15%。10%的受访者表示愿意投票支持左翼党，5%的受访者则支持自由民主党。

因此，根据YouGov的民调，现任执政联盟中两党的支持率合计为34%，而德国选择党（AdN）单党支持率则达到29%。

同时，民意调查结果反映的是受访者在调查时的态度，而非未来选举的实际结果。举行提前选举需要遵循相应的宪法程序。

来源：Bild

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