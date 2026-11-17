Большинство немцев выступает за досрочные выборы – Bild
Согласно опросу, большинство жителей Германии хотят, чтобы парламентские выборы состоялись до истечения срока полномочий правительства канцлера Фридриха Мерца. В то же время ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН) опережает по уровню поддержки партии правящей коалиции.
По результатам опроса института INSA, проведенного по заказу Bild, 58% респондентов выступают за досрочные выборы в Бундестаг. В то же время 26% считают, что нынешняя коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) должна продолжать работу до 2029 года.
При этом отношение к досрочным выборам существенно различается в зависимости от партийных симпатий. Среди сторонников ХДС/ХСС 60% поддерживают сохранение действующего правительства до истечения срока его полномочий. Среди избирателей СДПГ такую позицию разделяют 50%.
Нынешняя коалиция во главе с Фридрихом Мерцем сформировалась после парламентских выборов 2025 года. Согласно обычному избирательному календарю, следующие выборы в Бундестаг должны состояться в 2029 году.
Отдельный опрос YouGov, проведенный с 13 по 16 ноября среди 1790 респондентов, показал, что наибольшую поддержку имеет «Альтернатива для Германии» — 29%. По сравнению с октябрем её рейтинг вырос на один процентный пункт.
На втором месте оказался блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца с результатом 19%. Отставание от АдН составляет десять процентных пунктов.
Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» получили по 15% поддержки. За Левую партию готовы проголосовать 10% опрошенных, а за Свободную демократическую партию — 5%.
Таким образом, согласно опросу YouGov, совокупная поддержка двух партий действующей правительственной коалиции составляет 34%, тогда как АдН в одиночку имеет 29%.
В то же время результаты социологических исследований отражают настроения респондентов на момент опроса, а не фактические результаты будущих выборов. Проведение досрочного голосования потребует соответствующих конституционных процедур.
Источник: Bild
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