Согласно опросу, большинство жителей Германии хотят, чтобы парламентские выборы состоялись до истечения срока полномочий правительства канцлера Фридриха Мерца. В то же время ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН) опережает по уровню поддержки партии правящей коалиции.

По результатам опроса института INSA, проведенного по заказу Bild, 58% респондентов выступают за досрочные выборы в Бундестаг. В то же время 26% считают, что нынешняя коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) должна продолжать работу до 2029 года.

При этом отношение к досрочным выборам существенно различается в зависимости от партийных симпатий. Среди сторонников ХДС/ХСС 60% поддерживают сохранение действующего правительства до истечения срока его полномочий. Среди избирателей СДПГ такую позицию разделяют 50%.

Нынешняя коалиция во главе с Фридрихом Мерцем сформировалась после парламентских выборов 2025 года. Согласно обычному избирательному календарю, следующие выборы в Бундестаг должны состояться в 2029 году.

Отдельный опрос YouGov, проведенный с 13 по 16 ноября среди 1790 респондентов, показал, что наибольшую поддержку имеет «Альтернатива для Германии» — 29%. По сравнению с октябрем её рейтинг вырос на один процентный пункт.

На втором месте оказался блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца с результатом 19%. Отставание от АдН составляет десять процентных пунктов.

Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» получили по 15% поддержки. За Левую партию готовы проголосовать 10% опрошенных, а за Свободную демократическую партию — 5%.

Таким образом, согласно опросу YouGov, совокупная поддержка двух партий действующей правительственной коалиции составляет 34%, тогда как АдН в одиночку имеет 29%.

В то же время результаты социологических исследований отражают настроения респондентов на момент опроса, а не фактические результаты будущих выборов. Проведение досрочного голосования потребует соответствующих конституционных процедур.

Источник: Bild

В Германии AfD планирует выдвинуть бывшего футболиста Бертольда на пост президента.

В Германии партия AfD выдвинула Томаса Бертольда на пост президента.

В Германии двух депутатов AfD подозревают в продолжении деятельности запрещенной группы.

Читай нас в