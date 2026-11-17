Zgodnie z wynikami sondażu większość mieszkańców Niemiec opowiada się za przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych przed wygaśnięciem kadencji rządu kanclerza Friedricha Merza. Jednocześnie skrajnie prawicowa partia „Alternatywa dla Niemiec” (AdN) wyprzedza pod względem poparcia partie wchodzące w skład koalicji rządzącej.

Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez instytut INSA na zlecenie gazety „Bild” 58% respondentów opowiada się za przedterminowymi wyborami do Bundestagu. Z kolei 26% uważa, że obecna koalicja Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CDU/CSU) oraz Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) powinna kontynuować swoją pracę do 2029 roku.

Jednocześnie stosunek do przedterminowych wyborów znacznie różni się w zależności od sympatii partyjnych. Wśród zwolenników CDU/CSU 60% opowiada się za utrzymaniem obecnego rządu do końca jego kadencji. Wśród wyborców SPD takie stanowisko zajmuje 50%.

Obecna koalicja pod przewodnictwem Friedricha Merza powstała po wyborach parlamentarnych w 2025 roku. Zgodnie ze standardowym kalendarzem wyborczym kolejne wybory do Bundestagu mają się odbyć w 2029 roku.

Osobne badanie YouGov, przeprowadzone w dniach 13–16 listopada wśród 1790 respondentów, wykazało, że największym poparciem cieszy się „Alternatywa dla Niemiec” – 29%. W porównaniu z październikiem jej poparcie wzrosło o jeden punkt procentowy.

Na drugim miejscu znalazł się blok CDU/CSU kanclerza Friedricha Merza z wynikiem 19%. Różnica w stosunku do AfD wynosi dziesięć punktów procentowych.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec i „Zieloni” uzyskały po 15% poparcia. Na Partię Lewicy gotowych jest zagłosować 10% ankietowanych, a na Wolną Partię Demokratyczną – 5%.

Zatem, zgodnie z sondażem YouGov, łączne poparcie dla dwóch partii obecnej koalicji rządowej wynosi 34%, podczas gdy AfD samodzielnie ma 29%.

Jednocześnie wyniki badań socjologicznych odzwierciedlają nastroje respondentów w momencie przeprowadzania sondażu, a nie faktyczne wyniki przyszłych wyborów. Przeprowadzenie przedterminowych wyborów będzie wymagało odpowiednich procedur konstytucyjnych.

Źródło: Bild

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