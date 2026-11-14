在波兰塔尔诺沃-波德古尔内，飞镖选手大卫·格伯格赢得了PDC 2027年世界锦标赛的全国选拔赛。他在决赛中以6:4击败拉德克·沙甘斯基。决定性比赛在凌晨3点后才结束。

据Interia Sport援引Łączy Nas Dart的报道，比赛期间因火警警报，所有赛事一度暂停。大楼被疏散，消防员也赶到现场。随后，Łączy Nas Dart解释称，该警报是因意外按下未受保护的报警按钮而触发。

通往决赛之路

在夺冠路上，格伯格在四分之一决赛中以6:5战胜米罗斯瓦夫·格鲁杰茨基，并在半决赛中以6:4击败塞巴斯蒂安·施塔耶尔。沙甘斯基在四分之一决赛中以6:1战胜克日什托夫·克丘克，并在半决赛中以6:3击败马柳什·克拉斯诺夫斯基。

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卢卡什·皮瓦特和卡米尔·亚诺维奇也打入了四分之一决赛。克拉斯诺夫斯基以6:5击败皮瓦特，而施塔耶尔以6:0战胜亚诺维奇，未让对手赢得任何一局。

参加世界锦标赛

凭借在资格赛中的胜利，格伯格将参加在伦敦亚历山德拉宫举行的世界锦标赛。此前，其他波兰选手克日什托夫·拉塔伊斯基和塞巴斯蒂安·比亚莱茨基已凭借排名获得该赛事席位。

格伯格参加世界锦标赛至少将获得1.5万英镑。伦敦赛事计划于12月11日开赛，并持续至1月3日。

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