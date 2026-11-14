В Тарново-Подгурном, Польша, игрок в дартс Давид Герберг победил в национальном отборе на чемпионат мира PDC 2027. В финале он обыграл Радека Шаганьского со счетом 6:4. Решающий матч завершился уже после трех часов ночи.

Как сообщает Interia Sport со ссылкой на издание Łączy Nas Dart, во время турнира все матчи на некоторое время остановили из-за пожарной тревоги. Здание эвакуировали, а на место прибыли пожарные. Позже Łączy Nas Dart объяснило, что сигнал был вызван случайным нажатием незащищенной кнопки тревоги.

Путь к финалу

На пути к победе Герберг в четвертьфинале одолел Мирослава Грудзецкого — 6:5, а в полуфинале победил Себастьяна Штаера — 6:4. Шаганьский в четвертьфинале переиграл Кшиштофа Кцюка со счетом 6:1, а в полуфинале — Мариуша Красновского со счетом 6:3.

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До четвертьфиналов также дошли Лукаш Пилат и Камиль Янович. Красновский победил Пилата со счетом 6:5, а Штаер не отдал Яновичу ни одного лега — 6:0.

Участие в чемпионате мира

Благодаря победе в квалификации Герберг выступит на чемпионате мира в лондонском Alexandra Palace. Ранее места на турнире по рейтингу гарантировали себе другие польские игроки — Кшиштоф Ратайский и Себастьян Бялецкий.

За участие в чемпионате мира Герберг получит не менее 15 тысяч фунтов стерлингов. Турнир в Лондоне должен стартовать 11 декабря и продлиться до 3 января.

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