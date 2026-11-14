W Tarnowie Podgórnym w Polsce zawodnik darta Dawid Gerberg wygrał krajowe kwalifikacje do mistrzostw świata PDC 2027. W finale pokonał Radka Szagańskiego 6:4. Decydujący mecz zakończył się już po trzeciej w nocy.

Jak informuje Interia Sport, powołując się na Łączy Nas Dart, podczas turnieju wszystkie mecze zostały na pewien czas przerwane z powodu alarmu pożarowego. Budynek ewakuowano, a na miejsce przybyli strażacy. Później Łączy Nas Dart wyjaśniło, że sygnał został wywołany przypadkowym naciśnięciem niezabezpieczonego przycisku alarmowego.

Droga do finału

W drodze do zwycięstwa Gerberg pokonał w ćwierćfinale Mirosława Grudzieckiego 6:5, a w półfinale Sebastiana Stajera 6:4. Szagański w ćwierćfinale wygrał z Krzysztofem Kciukiem 6:1, a w półfinale z Mariuszem Krasnowskim 6:3.

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Do ćwierćfinałów dotarli także Łukasz Piłat i Kamil Janowicz. Krasnowski pokonał Piłata 6:5, a Stajer nie oddał Janowiczowi ani jednego lega — 6:0.

Udział w mistrzostwach świata

Dzięki zwycięstwu w kwalifikacjach Gerberg wystąpi w mistrzostwach świata w londyńskim Alexandra Palace. Wcześniej miejsca w turnieju dzięki rankingowi zapewnili sobie inni polscy zawodnicy — Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki.

Za udział w mistrzostwach świata Gerberg otrzyma co najmniej 15 tys. funtów szterlingów. Turniej w Londynie ma rozpocząć się 11 grudnia i potrwać do 3 stycznia.

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