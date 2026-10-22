在美国，在表示今年秋季将肯定参加中期选举的18至29岁选民中，民主党领先共和党37个百分点。据《国会山报》报道，最新的哈佛青年民调显示了这一结果。

投票分布

在针对众议院候选人的总体假设性投票中，45%的年轻选民支持民主党，24%支持共和党。在确信自己会参加选举的人群中，63%会选择民主党，26%会选择共和党，另有10%尚未决定。

仅三分之一接受调查的美国年轻人表示，他们今年秋季肯定会投票。这低于2018年和2022年，当时每年都有40%的受访者表示有这一意愿。在民主党人中，确定计划投票者的比例比共和党人高16个百分点。2022年，这一差距为5个百分点；2018年为11个百分点。

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对特朗普的态度和主要议题

在可能投票的年轻选民中，63%表示，他们在国会选举中的选择是由对特朗普总统及其政策的反对所决定的。14%的受访者将自己的投票描述为对特朗普的支持。

经济仍然是年轻选民最重要的议题。受访者还将国家前进的方向、政府腐败，以及因人工智能发展而导致工作岗位被取代列为问题。

该调查于9月30日至10月7日进行，受访者为2024名18至29岁的美国人。整体样本的误差幅度为2.6%，登记选民为3.19%，表示无条件打算投票的人群为4.3%。

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