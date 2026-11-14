RMF24：多达30%的仙人掌物种或因干旱灭绝

到本世纪末，由于干旱日益持久和严重，多达30%的仙人掌物种可能灭绝。发表在《自然》杂志上的一项研究作出了这一预测，RMF24报道。

仙人掌科有超过1900个物种，其中大多数仅生长在美洲。尽管这些植物适应干旱气候，但快速的气候变化仍对它们构成风险。智利康塞普西翁大学的巴勃罗·格雷罗·马丁解释说，越来越多的数据表明，仙人掌并未免受气候变化后果的影响。

极端干旱改变预测

研究作者指出，此前对植物的预测主要考虑平均气温和年平均降水量。对仙人掌而言，干旱的持续时间和强度也很重要。高温会加速土壤干燥，并增加植物对水分的需求。

科学家分析了超过68.8万条仙人掌观测记录，并对993个物种作出了截至本世纪末的预测。考虑极端干旱的模型显示，66%的受研究物种适宜生存范围将缩小。在未考虑严重干旱的模型中，这一比例为55%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美洲预计损失最为严重

如果仙人掌无法扩散到气候更适宜的地区，84%至85%的物种可能失去适合生存的条件。作者估计，即使能够扩散至距离不超过100公里的范围，69%至72%的受研究物种仍将面临威胁。

超过一半的仙人掌物种可能失去至少四分之一目前适宜的区域，而对25%至35%的物种而言，这类损失可能达到80%。预计物种数量降幅最显著的地区包括智利、智利与阿根廷边境附近、中美洲、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚中部。在中美洲部分地区、委内瑞拉沿海地区和巴西西北部，物种数量可能减少一半以上。

目前，根据国际自然保护联盟的估计，31%的仙人掌物种受到威胁。除气候变化外，栖息地破坏和从野外非法采集也会危害这些植物。

关注我们在