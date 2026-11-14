До 30% видов кактусов могут вымереть из-за засух — RMF24

К концу столетия из-за все более продолжительных и сильных засух могут вымереть до 30% видов кактусов. Такой прогноз содержится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщает RMF24.

Семейство кактусовых насчитывает более 1900 видов, большинство из которых растут только в Америке. Несмотря на приспособленность этих растений к засушливому климату, быстрые изменения климата представляют для них риск. Как пояснил Пабло Герреро Мартин из Университета Консепсьона в Чили, все больше данных свидетельствует о том, что кактусы не защищены от последствий климатических изменений.

Экстремальные засухи меняют прогноз

Авторы работы отметили, что предыдущие прогнозы для растений преимущественно учитывали среднюю температуру и среднегодовое количество осадков. Для кактусов также важны продолжительность и сила засухи. Высокие температуры ускоряют высыхание почвы и повышают потребность растений в воде.

Ученые проанализировали более 688 тысяч наблюдений кактусов и подготовили прогнозы для 993 видов до конца столетия. Модели с учетом экстремальных засух показали, что пригодный для существования ареал сократится для 66% исследованных видов. В моделях без учета сильных засух этот показатель составил 55%.

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Наибольшие потери прогнозируют в Америке

Если кактусы не смогут распространяться на территории с более благоприятным климатом, 84–85% видов могут лишиться подходящих условий для существования. Даже при возможности распространяться на расстояние до 100 километров под угрозой, по оценке авторов, останутся 69–72% исследованных видов.

Более половины видов кактусов могут потерять как минимум четверть нынешних пригодных территорий, а для 25–35% видов такие потери могут достичь 80%. Наиболее значительное сокращение числа видов прогнозируют в Чили, вблизи границы Чили и Аргентины, в Центральной Америке, Перу, Эквадоре и центральной части Колумбии. В некоторых районах Центральной Америки, на побережье Венесуэлы и на северо-западе Бразилии число видов может сократиться более чем наполовину.

Сейчас, по оценкам Международного союза охраны природы, под угрозой находятся 31% видов кактусов. Помимо изменения климата, растениям вредят разрушение мест обитания и незаконное изъятие из природы.

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