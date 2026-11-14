Do 30% gatunków kaktusów może wyginąć z powodu susz — RMF24

Do końca stulecia z powodu coraz dłuższych i silniejszych susz może wyginąć do 30% gatunków kaktusów. Taką prognozę zawiera badanie opublikowane w czasopiśmie Nature, informuje RMF24.

Rodzina kaktusowatych liczy ponad 1900 gatunków, z których większość rośnie wyłącznie w obu Amerykach. Mimo przystosowania tych roślin do suchego klimatu szybkie zmiany klimatu stanowią dla nich zagrożenie. Jak wyjaśnił Pablo Guerrero Martín z Uniwersytetu w Concepción w Chile, coraz więcej danych wskazuje, że kaktusy nie są chronione przed skutkami zmian klimatu.

Ekstremalne susze zmieniają prognozę

Autorzy pracy zaznaczyli, że wcześniejsze prognozy dotyczące roślin uwzględniały głównie średnią temperaturę i średnią roczną sumę opadów. Dla kaktusów ważne są również czas trwania i siła suszy. Wysokie temperatury przyspieszają wysychanie gleby i zwiększają zapotrzebowanie roślin na wodę.

Naukowcy przeanalizowali ponad 688 tys. obserwacji kaktusów i przygotowali prognozy dla 993 gatunków do końca stulecia. Modele uwzględniające ekstremalne susze wykazały, że obszar odpowiedni do występowania skurczy się dla 66% badanych gatunków. W modelach nieuwzględniających silnych susz wskaźnik ten wyniósł 55%.

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Największe straty prognozowane są w obu Amerykach

Jeśli kaktusy nie będą mogły rozprzestrzeniać się na tereny o korzystniejszym klimacie, 84–85% gatunków może utracić odpowiednie warunki do przetrwania. Nawet przy możliwości rozprzestrzeniania się na odległość do 100 kilometrów zagrożonych pozostanie, według oceny autorów, 69–72% badanych gatunków.

Ponad połowa gatunków kaktusów może stracić co najmniej jedną czwartą obecnie odpowiednich terenów, a dla 25–35% gatunków straty te mogą sięgnąć 80%. Największy spadek liczby gatunków prognozowany jest w Chile, w pobliżu granicy Chile i Argentyny, w Ameryce Środkowej, Peru, Ekwadorze oraz środkowej Kolumbii. W niektórych rejonach Ameryki Środkowej, na wybrzeżu Wenezueli i w północno-zachodniej Brazylii liczba gatunków może zmniejszyć się o ponad połowę.

Obecnie, według szacunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, zagrożonych jest 31% gatunków kaktusów. Oprócz zmian klimatu roślinom szkodzą niszczenie siedlisk i nielegalne pozyskiwanie ich z natury.

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