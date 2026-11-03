在欧盟多个国家的超市冷藏柜和冷冻设备遭遇一系列疑似网络攻击后，欧盟委员会召开了紧急协调会议。事件发生期间，制冷系统的温度急剧上升，RMF24报道。

欧盟国家之间的协调

欧盟网络安全局ENISA、欧洲刑警组织以及欧盟委员会相关部门的代表参加了第一次会议。第二次会议在CYCLONe网络框架内举行，欧盟成员国代表参加了会议，其中包括受到攻击影响的国家。

会议旨在交换信息、查明事件情况并协调共同应对措施。欧盟委员会强调，该问题涉及的不是一个而是多个欧盟国家。波兰CERT在与RMF FM记者交谈时证实，波兰有两台制冷设备遭到攻击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

保护零售连锁网络

欧盟委员会还计划评估欧洲零售连锁网络应对此类事件的准备情况。欧盟农业专员克里斯托夫·汉森表示，该问题将在欧盟委员会安全学院近期的一次会议上审议，该机构负责处理对欧盟的战略威胁。

据RMF24报道，汉森希望全面了解超市的防护措施及其紧急情况下的行动计划。他将食品供应链的韧性与欧洲的粮食安全联系起来。委员会还提醒了现有的应对网络攻击工具，特别是《网络韧性法案》、《网络团结法案》和NIS2指令。

欧盟委员会没有点名可能实施攻击的人员。确定与事件有关的人员属于各国调查机构的职权范围。

关注我们在