Европейская комиссия провела срочные координационные совещания после серии подозрительных кибератак на холодильные камеры и морозильное оборудование супермаркетов в нескольких странах ЕС. Во время инцидентов температура в холодильных системах резко повышалась, сообщает RMF24.

Координация между странами ЕС

В первой встрече приняли участие представители Агентства ЕС по кибербезопасности ENISA, Европола и профильных служб Еврокомиссии. Второе совещание состоялось в рамках сети CYCLONe с участием представителей государств — членов ЕС, в том числе стран, затронутых атаками.

Целью встреч были обмен информацией, установление обстоятельств инцидентов и согласование совместного ответа. В Еврокомиссии подчеркнули, что проблема касается не одного, а нескольких государств Европейского союза. CERT Польши подтвердил в разговоре с репортёркой RMF FM, что в Польше атакам подверглись два холодильных устройства.

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Защита торговых сетей

Еврокомиссия также планирует проверить готовность европейских торговых сетей к подобным случаям. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен заявил, что вопрос рассмотрят на одном из ближайших заседаний Коллегии безопасности Еврокомиссии, которая занимается стратегическими угрозами для ЕС.

По данным RMF24, Хансен стремится получить полную картину защиты супермаркетов и их планов действий в чрезвычайных ситуациях. Он связывает устойчивость цепочек поставок продовольствия с продовольственной безопасностью Европы. Комиссия также напомнила о действующих инструментах противодействия кибератакам, в частности Акте о киберустойчивости, Акте о киберсолидарности и директиве NIS2.

Еврокомиссия не назвала возможных исполнителей атак. Установление причастных к инцидентам относится к компетенции национальных следственных органов.

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