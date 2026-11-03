Komisja Europejska przeprowadziła pilne narady koordynacyjne po serii podejrzanych cyberataków na komory chłodnicze i urządzenia mroźnicze w supermarketach w kilku krajach UE. Podczas incydentów temperatura w systemach chłodniczych gwałtownie wzrastała, informuje RMF24.

Koordynacja między krajami UE

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA, Europolu oraz właściwych służb Komisji Europejskiej. Drugie spotkanie odbyło się w ramach sieci CYCLONe z udziałem przedstawicieli państw członkowskich UE, w tym krajów dotkniętych atakami.

Celem spotkań była wymiana informacji, ustalenie okoliczności incydentów i uzgodnienie wspólnej odpowiedzi. Komisja Europejska podkreśliła, że problem dotyczy nie jednego, lecz kilku państw Unii Europejskiej. CERT Polska potwierdził w rozmowie z reporterką RMF FM, że w Polsce zaatakowano dwa urządzenia chłodnicze.

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Ochrona sieci handlowych

Komisja Europejska planuje również sprawdzić gotowość europejskich sieci handlowych na podobne przypadki. Europejski komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen oświadczył, że kwestia zostanie rozpatrzona na jednym z najbliższych posiedzeń Kolegium Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, które zajmuje się strategicznymi zagrożeniami dla UE.

Według RMF24 Hansen chce uzyskać pełny obraz zabezpieczeń supermarketów i ich planów działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Łączy odporność łańcuchów dostaw żywności z bezpieczeństwem żywnościowym Europy. Komisja przypomniała również o obowiązujących instrumentach przeciwdziałania cyberatakom, w tym Akcie o cyberodporności, Akcie o cybersolidarności i dyrektywie NIS2.

Komisja Europejska nie wskazała możliwych sprawców ataków. Ustalenie osób odpowiedzialnych za incydenty należy do kompetencji krajowych organów śledczych.

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