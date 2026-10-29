在法国，由该国外交部负责运营的French Response账号回应了白宫关于抗议活动的帖文。据《独立报》报道，白宫官方X账号发布了法国骚乱画面，并将其与20世纪初巴黎的浪漫化图像并置，以此批评美国民主党。

白宫在帖文中称，法国的“前后对比”据称是对美国的警告，所展示的混乱、抢劫和破坏，是“激进民主党人”希望美国迎来的未来。French Response回应时列举了社会指标：自那时以来，法国婴儿死亡率下降了40倍，预期寿命增加了17年，且该国已连续30多年保持世界最受游客欢迎国家的地位。该账号补充说：“怀旧可能会误导人。”

围绕抗议活动的争议

法国和美国的官方账号并非首次因抗议活动发生争论。上周，在美国移民与海关执法局分享一段法国骚乱视频后，French Response公布了有关美国因使用枪支导致死亡的数据。美国参议员泰德·克鲁兹将这些事件作为反对美国向西欧靠拢的论据；对此，法国账号回应称，这是美国内部的讨论，不需要“从法国借用布景”。

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美国总统唐纳德·特朗普也曾将法国抗议活动与大规模移民联系起来。在10月18日的一则帖文中，他称“来自完全不同世界”的人摧毁了曾经伟大的法国，并呼吁关闭边境。随后，特朗普在未提供证据的情况下声称，该国据称正被移民、圣战分子和共产主义者“征服、掠夺和焚烧”。

抗议者的诉求

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在周末的全国性骚乱后，批评了包括特朗普在内的政治人物的言论，称这些评论带有政治动机且不可接受。他还表示，对法国发表负面言论的人并不爱这个国家。

起初，高中生封锁学校，抗议人员和资源短缺。随后，工会和黄背心运动加入这一运动，对公共服务恶化和生活成本上涨表示不满。周一，法国当局提出了一系列教育改革，但教师工会SNES-FSU总书记索菲·韦内蒂泰表示，这还不够。学生代表也承诺将继续示威。

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