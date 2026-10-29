Франція відповіла Білому дому на допис про протести — The Independent

У Франції акаунт French Response, яким опікується Міністерство закордонних справ країни, відповів Білому дому на допис про протести. Як повідомляє The Independent, офіційний акаунт Білого дому в X опублікував кадри заворушень у Франції поряд із романтизованими зображеннями Парижа початку ХХ століття та використав це для критики Демократичної партії США.

У дописі Білого дому заявили, що Франція «до і після» нібито є застереженням для США, а показані хаос, мародерство й руйнування — це майбутнє, якого для Америки хочуть «радикальні демократи». French Response у відповідь навів соціальні показники: дитяча смертність у Франції відтоді скоротилася у 40 разів, очікувана тривалість життя зросла на 17 років, а країна понад 30 років залишається найбільш відвідуваною у світі. «Ностальгія може вводити в оману», — додали в акаунті.

Суперечки навколо протестів

Французькі та американські офіційні акаунти вже не вперше сперечаються через протести. Минулого тижня French Response оприлюднив дані щодо смертей від застосування вогнепальної зброї у США після того, як Імміграційна та митна служба США поширила відео французьких заворушень. Сенатор США Тед Круз використав ці події як аргумент проти орієнтації Америки на Західну Європу, на що французький акаунт відповів, що це американська дискусія, для якої не потрібно «запозичувати декорації у Франції».

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Президент США Дональд Трамп також пов’язував французькі протести з масовою імміграцією. У дописі від 18 жовтня він заявив, що люди «з зовсім іншого світу» зруйнували колись велику Францію, і закликав закрити кордони. Згодом Трамп без доказів стверджував, що країну нібито «завойовують, грабують і спалюють» мігранти, джихадисти та комуністи.

Вимоги протестувальників

Президент Франції Емманюель Макрон після вихідних загальнонаціональних заворушень розкритикував заяви політиків, зокрема Трампа, назвавши такі коментарі політично мотивованими та неприйнятними. Він також заявив, що люди, які негативно висловлюються про Францію, не люблять країну.

Спершу учні старших класів блокували школи, протестуючи проти нестачі персоналу та ресурсів. Згодом до руху долучилися профспілки й рух жовтих жилетів, які висловлюють невдоволення погіршенням державних послуг і зростанням вартості життя. У понеділок французька влада запропонувала низку освітніх реформ, однак генеральна секретарка профспілки вчителів SNES-FSU Софі Венетіте заявила, що цього недостатньо. Представники учнів також пообіцяли продовжити демонстрації.

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