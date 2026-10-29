Во Франции аккаунт French Response, которым занимается Министерство иностранных дел страны, ответил Белому дому на пост о протестах. Как сообщает The Independent, официальный аккаунт Белого дома в X опубликовал кадры беспорядков во Франции рядом с романтизированными изображениями Парижа начала XX века и использовал это для критики Демократической партии США.

В посте Белого дома заявили, что Франция «до и после» якобы является предостережением для США, а показанные хаос, мародерство и разрушения — это будущее, которого для Америки хотят «радикальные демократы». French Response в ответ привел социальные показатели: детская смертность во Франции с тех пор сократилась в 40 раз, ожидаемая продолжительность жизни выросла на 17 лет, а страна более 30 лет остается самой посещаемой в мире. «Ностальгия может вводить в заблуждение», — добавили в аккаунте.

Споры вокруг протестов

Французские и американские официальные аккаунты уже не впервые спорят из-за протестов. На прошлой неделе French Response опубликовал данные о смертях от применения огнестрельного оружия в США после того, как Иммиграционная и таможенная служба США распространила видео французских беспорядков. Сенатор США Тед Круз использовал эти события как аргумент против ориентации Америки на Западную Европу, на что французский аккаунт ответил, что это американская дискуссия, для которой не нужно «заимствовать декорации у Франции».

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Президент США Дональд Трамп также связывал французские протесты с массовой иммиграцией. В посте от 18 октября он заявил, что люди «из совершенно другого мира» разрушили некогда великую Францию, и призвал закрыть границы. Позже Трамп без доказательств утверждал, что страну якобы «завоевывают, грабят и сжигают» мигранты, джихадисты и коммунисты.

Требования протестующих

Президент Франции Эмманюэль Макрон после выходных общенациональных беспорядков раскритиковал заявления политиков, в том числе Трампа, назвав такие комментарии политически мотивированными и неприемлемыми. Он также заявил, что люди, негативно высказывающиеся о Франции, не любят страну.

Сначала учащиеся старших классов блокировали школы, протестуя против нехватки персонала и ресурсов. Затем к движению присоединились профсоюзы и движение желтых жилетов, которые выражают недовольство ухудшением государственных услуг и ростом стоимости жизни. В понедельник французские власти предложили ряд образовательных реформ, однако генеральный секретарь профсоюза учителей SNES-FSU Софи Венетите заявила, что этого недостаточно. Представители учащихся также пообещали продолжить демонстрации.

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