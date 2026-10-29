We Francji konto French Response, którym opiekuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju, odpowiedziało Białemu Domowi na wpis o protestach. Jak informuje The Independent, oficjalne konto Białego Domu w serwisie X opublikowało nagrania zamieszek we Francji obok wyidealizowanych obrazów Paryża z początku XX wieku i wykorzystało je do krytyki Partii Demokratycznej USA.

We wpisie Biały Dom oświadczył, że Francja „przed i po” jest rzekomo ostrzeżeniem dla Stanów Zjednoczonych, a pokazane chaos, grabieże i zniszczenia to przyszłość, jakiej dla Ameryki chcą „radykalni Demokraci”. French Response w odpowiedzi przytoczył wskaźniki społeczne: śmiertelność niemowląt we Francji od tamtego czasu spadła 40-krotnie, oczekiwana długość życia wzrosła o 17 lat, a kraj od ponad 30 lat pozostaje najczęściej odwiedzanym na świecie. „Nostalgia może być myląca” — dodano na koncie.

Spory wokół protestów

Francuskie i amerykańskie oficjalne konta już nie po raz pierwszy spierają się o protesty. W ubiegłym tygodniu French Response opublikował dane dotyczące zgonów w wyniku użycia broni palnej w USA, po tym jak amerykańska Służba Imigracyjna i Celna udostępniła wideo z francuskich zamieszek. Senator USA Ted Cruz wykorzystał te wydarzenia jako argument przeciwko orientowaniu się Ameryki na Europę Zachodnią, na co francuskie konto odpowiedziało, że jest to amerykańska debata, do której nie trzeba „pożyczać dekoracji z Francji”.

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Prezydent USA Donald Trump również łączył francuskie protesty z masową imigracją. We wpisie z 18 października oświadczył, że ludzie „z zupełnie innego świata” zniszczyli niegdyś wielką Francję, i wezwał do zamknięcia granic. Później Trump bez dowodów twierdził, że kraj jest rzekomo „podbĳany, rabowany i palony” przez migrantów, dżihadystów i komunistów.

Żądania protestujących

Prezydent Francji Emmanuel Macron po weekendowych ogólnokrajowych zamieszkach skrytykował wypowiedzi polityków, w tym Trumpa, nazywając takie komentarze motywowanymi politycznie i niedopuszczalnymi. Oświadczył również, że ludzie, którzy negatywnie wypowiadają się o Francji, nie kochają tego kraju.

Początkowo uczniowie szkół średnich blokowali szkoły, protestując przeciwko niedoborom personelu i zasobów. Później do ruchu dołączyły związki zawodowe i ruch żółtych kamizelek, wyrażające niezadowolenie z pogarszających się usług publicznych i rosnących kosztów życia. W poniedziałek francuskie władze zaproponowały szereg reform edukacyjnych, jednak sekretarz generalna związku nauczycieli SNES-FSU Sophie Vénétitay stwierdziła, że to nie wystarczy. Przedstawiciele uczniów również obiecali kontynuować demonstracje.

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