波兰克拉科夫扬·泽恩教授司法鉴定研究所表示，完全支持关于归属于前总统莱赫·瓦文萨的文件所作出的笔迹鉴定结论。检察机关此前终止了针对瓦文萨涉嫌作伪证的程序，并对用于笔迹比对材料的适用性提出质疑。

据Interia报道，在出具书面意见后，该研究所的专家还提供了口头意见，并确认了最初的评估。此后，没有任何负责该程序的机关向该机构申请补充鉴定。

有关证词的程序

该指控涉及2016年4月13日对瓦文萨作为证人的讯问。他是在比亚韦斯托克波兰民族罪行调查委员会分支机构就所谓切斯瓦夫·基什恰克档案真实性展开的调查中接受讯问的。

根据检察机关的说法，向瓦文萨出示了在基什恰克将军遗孀住所发现的手写文件。这些文件来自一名代号为“博莱克”的安全局秘密合作者的人事档案和工作档案，其中含有“博莱克”或“莱赫·瓦文萨”的签名。除一份文件外，瓦文萨否认自己书写或签署了向其出示的材料。

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检察机关在说明终止程序的理由时表示，专家意见对于被检验笔迹和签名的作者身份并非明确无疑。检察机关还指出，专家无法确定交给他们进行比对的样本是否确实由瓦文萨书写。

关于笔迹样本的争议

检察机关认为比对材料并不充分，尤其是因为这些样本来自这位前总统人生中的不同时期。检察机关指出，1976年和1996年文件中的笔迹存在显著差异，并表示，将长篇文本与简短笔迹或签名进行比对不符合笔迹鉴定标准。

该研究所不同意这一观点。该机构表示，比对材料涵盖1963年至2016年，其中包括20世纪70年代的30多个签名，以及20世纪80年代约20份文件上的50多个签名和笔迹。该机构称，在鉴定前已核查材料的一致性，并排除了部分签名。专家还报告称，他们发现了安全局工作人员的笔迹，其中包括六个“博莱克”签名，以及一份由该机构工作人员书写并签署的报告。

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