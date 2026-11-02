В Польше Институт судебных экспертиз имени профессора Яна Зена в Кракове заявил, что полностью поддерживает выводы почерковедческой экспертизы документов, приписываемых бывшему президенту Леху Валенсе. Прокуратура ранее прекратила производство, в рамках которого Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний, поставив под сомнение пригодность материалов для сравнения почерка.

Как сообщает Interia, после письменного заключения эксперты института также дали устное заключение и подтвердили первоначальные оценки. Ни один орган, который вел производство, впоследствии не обращался в учреждение за дополнительной экспертизой.

Производство по поводу показаний

Обвинение касалось допроса Валенсы в качестве свидетеля 13 апреля 2016 года. Его допрашивали в рамках расследования отделения Комиссии по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке относительно подлинности так называемых папок Чеслава Кищака.

По данным прокуратуры, Валенсе показали рукописные документы, найденные в квартире вдовы генерала Кищака. Они происходили из личного и рабочего дела тайного сотрудника Службы безопасности под псевдонимом «Болек» и содержали подписи «Болек» или «Лех Валенса». За исключением одного документа Валенса отрицал, что писал или подписывал продемонстрированные материалы.

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Обосновывая прекращение производства, прокуратура заявила, что заключение экспертов не носило категорического характера в вопросе авторства исследованных записей и подписей. Она также отметила, что эксперты не могли быть уверены, действительно ли образцы, переданные им для сравнения, были написаны Валенсой.

Спор об образцах почерка

Прокуратура сочла сравнительный материал неадекватным, в частности потому, что образцы относились к разным периодам жизни бывшего президента. Она указала на значительную разницу между почерком в документах 1976 и 1996 годов и заявила, что сопоставление длинных текстов с короткими записями или подписями не соответствует стандартам почерковедческих исследований.

Институт с этим не согласился. По его данным, сравнительные материалы охватывали период с 1963 по 2016 год, в том числе более 30 подписей 1970-х годов, а также более 50 подписей и записи примерно на 20 документах 1980-х годов. В учреждении заявили, что перед исследованием проверили согласованность материалов и исключили часть подписей. Эксперты также сообщили, что выявили записи сотрудников Службы безопасности, в том числе шесть подписей «Болек» и одно донесение, написанное и подписанное сотрудником этой службы.

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