尤勒·马迪泽将宣誓就任爱沙尼亚总统——ERR News

在塔林，当选爱沙尼亚总统的尤勒·马迪泽将于周一在议会——里吉科古——面前宣誓，并正式就任国家元首。据ERR News报道。

托姆别阿城堡举行仪式

14时15分，马迪泽将与丈夫抵达位于卡德里奥尔格区的总统办公室。现任总统阿拉尔·卡里斯及其妻子西尔耶·卡里斯将在那里迎接他们。

随后，阿拉尔和西尔耶·卡里斯夫妇，以及尤勒·马迪泽和她的丈夫将前往里吉科古大楼前的广场。阿拉尔·卡里斯将向在洛西广场集结的近卫营仪仗队致意，之后两位总统将进入托姆别阿城堡。

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庆祝仪式将于15时开始。阿拉尔·卡里斯将发表讲话，随后尤勒·马迪泽将宣读总统誓词，并发表就职后的首次演讲。ERR频道将直播仪式和演讲。

职业经历与当选

51岁的尤勒·马迪泽出生并受教育于塔尔图，职业为律师。她曾在司法部、里吉科古宪法委员会、国家审计署工作，并担任过总统法律顾问。马迪泽自2015年起担任司法监察专员，并于2021年底获重新任命，开始第二个任期。

75名里吉科古议员提名马迪泽为总统候选人。改革党、Eesti 200、祖国党、社会民主党以及无党派议员的代表向国家选举委员会提交了文件。在无记名投票中，议会以71票选举她为总统。

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