Юлле Мадізе складе присягу та обійме посаду президентки Естонії — ERR News

У Таллінні обрана президентка Естонії Юлле Мадізе у понеділок складе присягу перед парламентом — Рійгікогу — та офіційно обійме посаду глави держави. Про це повідомляє ERR News.

Церемонія в Тоомпеаському замку

О 14:15 Мадізе разом із чоловіком прибуде до Офісу президента в районі Кадріорг. Там їх зустрінуть чинний президент Алар Каріс та його дружина Сір’є Каріс.

Після цього Алар і Сір’є Каріси, а також Юлле Мадізе з чоловіком вирушать на площу перед будівлею Рійгікогу. Алар Каріс привітає почесну варту Вартового батальйону, зібрану на площі Лоссі, після чого обидва президенти увійдуть до Тоомпеаського замку.

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Урочиста церемонія розпочнеться о 15:00. Алар Каріс виступить із промовою, після чого Юлле Мадізе складе президентську присягу та виголосить свою першу промову на посаді. Трансляцію церемонії та виступів вестимуть канали ERR.

Кар'єра та обрання

51-річна Юлле Мадізе народилася й здобула освіту в Тарту, за фахом вона юристка. Вона працювала в Міністерстві юстиції, Конституційному комітеті Рійгікогу, Державному аудиторському управлінні та була юридичною радницею президента. Із 2015 року Мадізе обіймає посаду канцлерки юстиції, на другий термін її перепризначили наприкінці 2021 року.

Кандидатуру Мадізе на посаду президента висунули 75 депутатів Рійгікогу. Документи до Національної виборчої комісії подали представники Партії реформ, Eesti 200, Isamaa, соціал-демократів і позафракційні депутати. На таємному голосуванні парламент обрав її президенткою 71 голосом.

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