В Таллинне избранная президент Эстонии Юлле Мадизе в понедельник принесет присягу перед парламентом — Рийгикогу — и официально вступит в должность главы государства. Об этом сообщает ERR News.

Церемония в замке Тоомпеа

В 14:15 Мадизе вместе с мужем прибудет в Офис президента в районе Кадриорг. Там их встретят действующий президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис.

После этого Алар и Сирье Карисы, а также Юлле Мадизе с мужем направятся на площадь перед зданием Рийгикогу. Алар Карис поприветствует почетный караул Гвардейского батальона, собравшийся на площади Лосси, после чего оба президента войдут в замок Тоомпеа.

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Торжественная церемония начнется в 15:00. Алар Карис выступит с речью, после чего Юлле Мадизе принесет президентскую присягу и произнесет свою первую речь в должности. Каналы ERR будут вести трансляцию церемонии и выступлений.

Карьера и избрание

51-летняя Юлле Мадизе родилась и получила образование в Тарту, по профессии она юрист. Она работала в Министерстве юстиции, Конституционном комитете Рийгикогу, Государственном аудиторском управлении и была юридическим советником президента. С 2015 года Мадизе занимает должность канцлера юстиции, а в конце 2021 года ее повторно назначили на второй срок.

Кандидатуру Мадизе на должность президента выдвинули 75 депутатов Рийгикогу. Документы в Национальную избирательную комиссию подали представители Партии реформ, Eesti 200, Isamaa, социал-демократов и внефракционные депутаты. В ходе тайного голосования парламент избрал ее президентом 71 голосом.

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