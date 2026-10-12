W Tallinnie wybrana prezydentka Estonii Ülle Madise w poniedziałek złoży przysięgę przed parlamentem — Riigikogu — i oficjalnie obejmie urząd głowy państwa. Poinformował o tym ERR News.

Ceremonia na Zamku Toompea

O godzinie 14:15 Madise wraz z mężem przybędzie do Kancelarii Prezydenta w dzielnicy Kadriorg. Tam powitają ich urzędujący prezydent Alar Karis i jego żona Sirje Karis.

Następnie Alar i Sirje Karisowie, a także Ülle Madise z mężem udadzą się na plac przed budynkiem Riigikogu. Alar Karis powita honorową wartę Batalionu Gwardii zgromadzoną na placu Lossi, po czym oboje prezydenci wejdą do Zamku Toompea.

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Uroczysta ceremonia rozpocznie się o godzinie 15:00. Alar Karis wygłosi przemówienie, po czym Ülle Madise złoży prezydencką przysięgę i wygłosi swoje pierwsze przemówienie po objęciu urzędu. Kanały ERR będą transmitować ceremonię i wystąpienia.

Kariera i wybór

51-letnia Ülle Madise urodziła się i zdobyła wykształcenie w Tartu, a z zawodu jest prawniczką. Pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości, Komisji Konstytucyjnej Riigikogu, Państwowym Urzędzie Kontroli oraz była doradczynią prawną prezydenta. Od 2015 roku Madise pełni funkcję kanclerki sprawiedliwości, a pod koniec 2021 roku została ponownie powołana na drugą kadencję.

Kandydaturę Madise na stanowisko prezydentki zgłosiło 75 deputowanych Riigikogu. Dokumenty do Krajowej Komisji Wyborczej złożyli przedstawiciele Partii Reform, Eesti 200, Isamaa, socjaldemokratów oraz deputowani niezrzeszeni. W tajnym głosowaniu parlament wybrał ją na prezydentkę 71 głosami.

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