在耶路撒冷，以色列前总检察长阿维哈伊·曼德尔布利特开始作为辩方证人在针对总理本雅明·内塔尼亚胡的刑事案件中作证。内塔尼亚胡和外交部长吉迪恩·萨尔出席了听证会，《耶路撒冷邮报》报道。

内塔尼亚胡很少出席其他证人接受询问的庭审，而这也是萨尔首次出席该审判的听证会。曼德尔布利特此前批准了对内塔尼亚胡的调查，随后决定在1000、2000和4000号案件中对他提出指控。

证词的主题

预计曼德尔布利特的证词将聚焦于警方调查人员是否在其授予的许可范围内行事。辩方在整个审判期间一直提出这一问题。检方反驳辩方的说法，并称曼德尔布利特批准了相关调查，包括关于内塔尼亚胡收受礼物的调查。

关键问题之一是授予和记录这些许可的程序。据该报报道，曼德尔布利特在与警方代表会面期间作出口头许可，而司法部则在会议记录中予以记载，而非出具单独的书面授权。法官此前曾批评这一程序。法院允许询问曼德尔布利特，因为他的证词涉及警方在调查期间的权限范围。

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三项指控内容

始于2020年5月的审判合并了三起案件。在1000号案件中，检方称内塔尼亚胡及其家人从富有的商人处收受礼物。2000号案件涉及与《Yediot Aharonot》出版商阿农·莫泽斯的录音谈话，内容是可能以有利报道交换针对竞争媒体《Israel Hayom》的措施。

在4000号案件中，检方称内塔尼亚胡推动有利于Bezeq的监管决定，以换取新闻网站Walla的正面报道。内塔尼亚胡在1000和2000号案件中被控欺诈和背信，在4000号案件中被控受贿、欺诈和背信。他否认有罪。

辩方请求为曼德尔布利特的证词安排七天——10月11日至12日以及18日至22日。法官可能限制询问的时长，因此可能不需要所有申请的日期。

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