Колишній генпрокурор Мандельбліт почав свідчити у справі Нетаньягу — Jerusalem Post

У Єрусалимі колишній генеральний прокурор Ізраїлю Авіхаї Мандельбліт розпочав свідчення як свідок захисту у кримінальній справі проти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. На слуханні були присутні Нетаньягу та міністр закордонних справ Гідеон Саар, повідомляє Jerusalem Post.

Нетаньягу рідко відвідував засідання, на яких допитували інших свідків, а для Саара це була перша присутність на слуханні в межах цього процесу. Мандельбліт раніше санкціонував розслідування щодо Нетаньягу, а згодом ухвалив рішення про висунення йому обвинувачень у справах 1000, 2000 та 4000.

Предмет свідчень

Очікується, що свідчення Мандельбліта будуть зосереджені на тому, чи діяли слідчі поліції в межах наданих ним дозволів. Захист порушував це питання протягом усього судового розгляду. Прокуратура заперечує версію захисту та стверджує, що Мандельбліт погоджував проведення розслідувань, зокрема щодо подарунків Нетаньягу.

Одним із ключових питань є порядок надання та фіксації цих дозволів. За даними видання, Мандельбліт давав усні дозволи під час зустрічей із представниками поліції, а Міністерство юстиції відображало їх у протоколах замість оформлення окремих письмових санкцій. Судді раніше критикували такий порядок. Суд дозволив допит Мандельбліта, оскільки його свідчення стосуються меж повноважень поліції під час розслідування.

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Три епізоди обвинувачення

Судовий процес, що розпочався у травні 2020 року, об’єднує три справи. У справі 1000 обвинувачення заявляє, що Нетаньягу та його родина отримували подарунки від заможних бізнесменів. Справа 2000 стосується записаних розмов із видавцем Yediot Aharonot Арноном Мозесом про можливий обмін прихильного висвітлення на кроки проти конкуруючого видання Israel Hayom.

У справі 4000 прокуратура стверджує, що Нетаньягу просував регуляторні рішення на користь Bezeq в обмін на позитивне висвітлення на новинному сайті Walla. Нетаньягу обвинувачують у шахрайстві та зловживанні довірою у справах 1000 і 2000, а також у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у справі 4000. Він заперечує провину.

Захист просив відвести на свідчення Мандельбліта сім днів — 11–12 та 18–22 жовтня. Судді можуть обмежити тривалість допиту, тому всі запитані дні можуть не знадобитися.

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