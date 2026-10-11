В Иерусалиме бывший генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит начал давать показания в качестве свидетеля защиты по уголовному делу против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На слушании присутствовали Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар, сообщает Jerusalem Post.

Нетаньяху редко посещал заседания, на которых допрашивали других свидетелей, а для Саара это было первое присутствие на слушании в рамках этого процесса. Мандельблит ранее санкционировал расследование в отношении Нетаньяху, а затем принял решение предъявить ему обвинения по делам 1000, 2000 и 4000.

Предмет показаний

Ожидается, что показания Мандельблита будут сосредоточены на том, действовали ли следователи полиции в пределах предоставленных им разрешений. Защита поднимала этот вопрос на протяжении всего судебного разбирательства. Прокуратура оспаривает версию защиты и утверждает, что Мандельблит согласовывал проведение расследований, в том числе касающихся подарков Нетаньяху.

Одним из ключевых вопросов является порядок предоставления и фиксации этих разрешений. По данным издания, Мандельблит давал устные разрешения во время встреч с представителями полиции, а Министерство юстиции отражало их в протоколах вместо оформления отдельных письменных санкций. Судьи ранее критиковали такой порядок. Суд разрешил допрос Мандельблита, поскольку его показания касаются пределов полномочий полиции в ходе расследования.

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Три эпизода обвинения

Судебный процесс, начавшийся в мае 2020 года, объединяет три дела. В деле 1000 обвинение заявляет, что Нетаньяху и его семья получали подарки от состоятельных бизнесменов. Дело 2000 касается записанных разговоров с издателем Yediot Aharonot Арноном Мозесом о возможном обмене благоприятного освещения на шаги против конкурирующего издания Israel Hayom.

В деле 4000 прокуратура утверждает, что Нетаньяху продвигал регуляторные решения в пользу Bezeq в обмен на позитивное освещение на новостном сайте Walla. Нетаньяху обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делам 1000 и 2000, а также во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу 4000. Он отрицает вину.

Защита просила отвести на показания Мандельблита семь дней — 11–12 и 18–22 октября. Судьи могут ограничить продолжительность допроса, поэтому все запрошенные дни могут не понадобиться.

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