W Jerozolimie były prokurator generalny Izraela Awichaj Mandelblit rozpoczął składanie zeznań jako świadek obrony w sprawie karnej przeciwko premierowi Binjaminowi Netanjahu. Na rozprawie obecni byli Netanjahu i minister spraw zagranicznych Gideon Sa’ar, poinformował Jerusalem Post.

Netanjahu rzadko uczestniczył w posiedzeniach, podczas których przesłuchiwano innych świadków, a dla Sa’ara była to pierwsza obecność na rozprawie w ramach tego procesu. Mandelblit wcześniej zatwierdził śledztwo wobec Netanjahu, a następnie podjął decyzję o postawieniu mu zarzutów w sprawach 1000, 2000 i 4000.

Przedmiot zeznań

Oczekuje się, że zeznania Mandelblita skupią się na tym, czy śledczy policji działali w granicach udzielonych przez niego zezwoleń. Obrona poruszała tę kwestię przez cały proces. Prokuratura kwestionuje wersję obrony i twierdzi, że Mandelblit zgodził się na prowadzenie śledztw, w tym dotyczących prezentów dla Netanjahu.

Jedną z kluczowych kwestii jest procedura udzielania i dokumentowania tych zezwoleń. Według publikacji Mandelblit udzielał ustnych zezwoleń podczas spotkań z przedstawicielami policji, a Ministerstwo Sprawiedliwości odnotowywało je w protokołach zamiast sporządzać odrębne pisemne zgody. Sędziowie wcześniej krytykowali taki tryb. Sąd zezwolił na przesłuchanie Mandelblita, ponieważ jego zeznania dotyczą granic uprawnień policji podczas śledztwa.

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Trzy epizody oskarżenia

Proces, który rozpoczął się w maju 2020 roku, łączy trzy sprawy. W sprawie 1000 oskarżenie twierdzi, że Netanjahu i jego rodzina otrzymywali prezenty od zamożnych biznesmenów. Sprawa 2000 dotyczy nagranych rozmów z wydawcą Yediot Aharonot Arnonem Mozesem o możliwej wymianie przychylnego relacjonowania na działania przeciwko konkurencyjnemu wydawnictwu Israel Hayom.

W sprawie 4000 prokuratura twierdzi, że Netanjahu promował decyzje regulacyjne korzystne dla Bezeq w zamian za pozytywne relacjonowanie na portalu informacyjnym Walla. Netanjahu jest oskarżony o oszustwo i nadużycie zaufania w sprawach 1000 i 2000, a także o łapownictwo, oszustwo i nadużycie zaufania w sprawie 4000. Zaprzecza swojej winie.

Obrona wnioskowała o siedem dni na zeznania Mandelblita — 11–12 oraz 18–22 października. Sędziowie mogą ograniczyć czas przesłuchania, dlatego nie wszystkie wnioskowane dni mogą być potrzebne.

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