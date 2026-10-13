统一教会领袖韩鹤子10月13日抵达韩国首尔高等法院，参加针对两年监禁刑期上诉的首次听证会。她坐着轮椅、身穿病号服抵达法院。法院还将审议她的保释申请，据《韩国先驱报》报道。

一审判决

8月31日，首尔中央地方法院以涉及政治资金和行贿的罪行判处韩鹤子两年监禁。案件列举的事项包括向当时国民力量党议员权性东转交1亿韩元，约合7.4万美元，以及向前第一夫人金建希提供奢侈品。

韩鹤子否认有任何不当行为。根据法院决定，她曾因健康状况多次获准暂时解除羁押。今年4月，在其律师表示她的病情恶化并需要住院治疗后，首尔中央地方法院将这一措施延长了一个月。2025年9月，韩鹤子接受了心脏手术。

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政治捐款调查

另一起警方和检方联合调查发现，该教会在2019年至2025年间向至少132名政界人士进行了总额1.89亿韩元的非法捐款。韩鹤子和另外三名教会官员还被指控涉嫌侵吞105亿韩元教会资金。

与此同时，调查人员表示，他们未发现足够证据证明韩鹤子直接参与了更广泛的政治捐款。统一教会的正式名称为世界和平统一家庭联合会，由韩鹤子的已故丈夫文鲜明于20世纪50年代在韩国创立。

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