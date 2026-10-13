Liderka Kościoła Zjednoczeniowego Han Hak-ja 13 października stawiła się w Wysokim Sądzie w Seulu w Korei Południowej na pierwszej rozprawie dotyczącej apelacji od dwuletniego wyroku więzienia. Przybyła do sądu na wózku inwalidzkim i w odzieży szpitalnej. Sąd miał także rozpatrzyć jej wniosek o zwolnienie za kaucją, informuje Korea Herald.

Wyrok pierwszej instancji

31 sierpnia Centralny Sąd Rejonowy w Seulu skazał Han na dwa lata pozbawienia wolności za przestępstwa związane z finansowaniem politycznym i łapownictwem. Wśród zdarzeń wskazanych w sprawie znalazły się przekazanie 100 milionów wonów, czyli około 74 tysięcy dolarów, ówczesnemu posłowi Partii Władzy Ludu Kwonowi Seong-dongowi, a także przekazanie dóbr luksusowych byłej pierwszej damie Kim Keon-hee.

Han zaprzecza wszelkim naruszeniom prawa. Na mocy decyzji sądu była kilkakrotnie tymczasowo zwalniana z aresztu ze względu na stan zdrowia. W kwietniu Centralny Sąd Rejonowy w Seulu przedłużył taki środek o miesiąc po oświadczeniach jej prawników o pogorszeniu się jej stanu i konieczności leczenia w szpitalu. We wrześniu 2025 roku Han przeszła operację serca.

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Śledztwo w sprawie darowizn politycznych

Odrębne wspólne śledztwo policji i prokuratury wykazało, że kościół w latach 2019–2025 przekazał nielegalne darowizny na łączną kwotę 189 milionów wonów co najmniej 132 politykom. Han i trzem innym działaczom kościoła postawiono także zarzuty domniemanego sprzeniewierzenia 10,5 miliarda wonów środków kościelnych.

Jednocześnie śledczy oświadczyli, że nie znaleźli wystarczających dowodów bezpośredniego udziału Han w szerszych darowiznach politycznych. Kościół Zjednoczeniowy, którego oficjalna nazwa brzmi Federacja Rodzin na rzecz Pokoju na Świecie i Zjednoczenia, został założony w Korei Południowej w latach 50. XX wieku przez Moon Sun-myunga, zmarłego męża Han.

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