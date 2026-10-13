Лідерка Церкви об’єднання Хан Хак Ча оскаржує вирок у Сеулі — Korea Herald

Лідерка Церкви об’єднання Хан Хак Ча 13 жовтня прибула до Вищого суду Сеула в Південній Кореї на перше слухання апеляції на дворічний термін ув’язнення. Вона приїхала до суду в інвалідному візку та лікарняному одязі. Суд також мав розглянути її клопотання про звільнення під заставу, повідомляє Korea Herald.

Вирок у першій інстанції

Центральний районний суд Сеула 31 серпня засудив Хан до двох років позбавлення волі за правопорушення, пов’язані з політичним фінансуванням і хабарництвом. Серед епізодів, наведених у справі, — передання 100 мільйонів вон, або близько 74 тисяч доларів, тодішньому депутату Партії народної сили Квону Сон Дону, а також надання предметів розкоші колишній першій леді Кім Кон Хі.

Хан заперечує будь-які правопорушення. Її кілька разів тимчасово звільняли з-під варти через стан здоров’я за рішеннями суду. У квітні Центральний районний суд Сеула продовжив такий захід на місяць після заяв адвокатів про погіршення її стану та необхідність лікування в лікарні. У вересні 2025 року Хан перенесла операцію на серці.

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Розслідування політичних пожертв

Окреме спільне поліцейсько-прокурорське розслідування встановило, що церква у 2019–2025 роках зробила незаконні пожертви на загальну суму 189 мільйонів вон щонайменше 132 політикам. Хан і ще трьом посадовцям церкви також висунули обвинувачення у ймовірному привласненні 10,5 мільярда вон церковних коштів.

Водночас слідчі заявили, що не знайшли достатніх доказів прямої причетності Хан до ширших політичних пожертв. Церква об’єднання, офіційна назва якої — Федерація сімей за мир у всьому світі та об’єднання, була заснована в Південній Кореї у 1950-х роках Мун Сон Мьоном, покійним чоловіком Хан.

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