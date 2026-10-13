Лидер Церкви объединения Хан Хак Чжа 13 октября прибыла в Высокий суд Сеула в Южной Корее на первое слушание по апелляции на двухлетний срок лишения свободы. Она приехала в суд в инвалидном кресле и больничной одежде. Суд также должен был рассмотреть ее ходатайство об освобождении под залог, сообщает Korea Herald.

Приговор первой инстанции

31 августа Центральный районный суд Сеула приговорил Хан к двум годам лишения свободы за правонарушения, связанные с политическим финансированием и взяточничеством. Среди эпизодов, приведенных в деле, — передача 100 миллионов вон, или около 74 тысяч долларов, тогдашнему депутату Партии народной силы Квону Сон Дону, а также предоставление предметов роскоши бывшей первой леди Ким Кон Хи.

Хан отрицает любые правонарушения. По решениям суда ее несколько раз временно освобождали из-под стражи из-за состояния здоровья. В апреле Центральный районный суд Сеула продлил такую меру на месяц после заявлений ее адвокатов об ухудшении ее состояния и необходимости лечения в больнице. В сентябре 2025 года Хан перенесла операцию на сердце.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование политических пожертвований

Отдельное совместное расследование полиции и прокуратуры установило, что церковь в 2019–2025 годах сделала незаконные пожертвования на общую сумму 189 миллионов вон как минимум 132 политикам. Хан и еще трем должностным лицам церкви также предъявили обвинения в предполагаемом присвоении 10,5 миллиарда вон церковных средств.

В то же время следователи заявили, что не нашли достаточных доказательств прямой причастности Хан к более широким политическим пожертвованиям. Церковь объединения, официальное название которой — Федерация семей за мир во всем мире и объединение, была основана в Южной Корее в 1950-х годах Мун Сон Мёном, покойным мужем Хан.

Читай нас в