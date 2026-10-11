数百名医务人员聚集在荷兰鹿特丹举行的世界医学会（WMA）峰会附近，呼吁暂停以色列医学会（IMA）在该组织的会员资格。据半岛电视台报道。

此次行动由 IMA Out! 联盟组织。周六，81名医疗卫生工作者脱下医疗制服，并将其悬挂在世界医学会大会会场前。每件制服上都写有一名巴勒斯坦医疗工作者的姓名；抗议组织者称，这些人正被以色列拘押。

要求暂停会员资格

该联盟表示，反对 IMA 继续保留世界医学会会员资格，并指责这一以色列协会违反世界医学会《医学伦理守则》的原则。IMA Out! 的代表还称，IMA 未对加沙医疗卫生系统遭到破坏作出回应，并阻碍国际社会谴责针对医务人员、患者和医院的袭击。

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该活动称，参与者向世界医学会提交了一份要求暂停 IMA 会员资格的请愿书，已有来自不同国家的6500多名医疗卫生工作者签署。他们还要求追究责任，理由是他们所称的以色列医生参与了对巴勒斯坦囚犯的饥饿、酷刑和不当医疗照护。

提及医生胡萨姆·阿布·萨菲亚

抗议期间，医务人员举着要求释放胡萨姆·阿布·萨菲亚的标语牌。他是加沙卡迈勒·阿德万医院的负责人。该活动称，他目前被以色列拘押，曾短暂被关押在斯代泰曼营地，并遭受酷刑和不当医疗照护。

这名医生的儿子埃利亚斯·阿布·萨菲亚在 IMA Out! 组织的一次会议上表示，应按照医学伦理对待他的父亲及所有巴勒斯坦被拘押者，医疗帮助不应取决于谁的生命被认为值得拯救。

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