Сотни медиков собрались у саммита Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) в Роттердаме, Нидерланды, призывая приостановить членство Израильской медицинской ассоциации (IMA) в организации. Об этом сообщает Al Jazeera.

Акцию организовала коалиция IMA Out!. В субботу 81 работник системы здравоохранения снял медицинскую форму и развесил ее перед местом проведения ассамблеи ВМА. На каждом предмете формы было указано имя палестинского медицинского работника, который, по утверждению организаторов протеста, удерживается Израилем.

Требование о приостановлении членства

Коалиция заявила, что выступает против дальнейшего членства IMA в ВМА, обвиняя израильскую ассоциацию в нарушении принципов Кодекса медицинской этики ВМА. Представители IMA Out! также утверждают, что IMA не реагирует на разрушение системы здравоохранения в Газе и препятствует международному осуждению атак на медиков, пациентов и больницы.

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По данным кампании, участники передали ВМА петицию с требованием приостановить членство IMA, которую подписали более 6 500 медицинских работников из разных стран. Они также потребовали привлечь к ответственности за, как они заявляют, причастность израильских врачей к голоданию, пыткам и ненадлежащей медицинской помощи палестинским заключенным.

Упомянули врача Хуссама Абу Сафию

Во время протеста медики держали плакаты с призывом освободить Хуссама Абу Сафию, руководителя больницы «Камаль Адван» в Газе. По информации кампании, он находится под стражей Израиля, недолгое время содержался в лагере Сде-Тейман и подвергался пыткам и ненадлежащей медицинской помощи.

Сын врача Эльяс Абу Сафия на встрече, организованной IMA Out!, заявил, что к его отцу и всем палестинским задержанным должны относиться в соответствии с медицинской этикой, а помощь не должна зависеть от того, чья жизнь считается достойной спасения.

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