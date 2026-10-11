Во Франции Рафаэль Глюксманн победил на праймериз, где выбирали представителя левоцентристских сил для предстоящих президентских выборов. Он получил 66% голосов, сообщает France 24.

Результаты голосования

Около 140 тысяч человек приняли участие в голосовании за социал-демократического кандидата. Лидер партии Оливье Фор получил 14% голосов. Сеголен Руаяль, бывшая министр окружающей среды и кандидат на президентских выборах 2007 года, получила 7%.

Президентская кампания

France 24 называет Глюксманна человеком, который хочет стать президентом Франции. После победы он будет представлять левоцентристские силы в президентской кампании.

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По оценке France 24, перед Глюксманном стоит задача расширить поддержку левоцентристов. Издание отмечает, что ультраправое движение, возглавляемое Марин Ле Пен, остается важной силой в политическом ландшафте Франции.

Материал France 24 вышел в рамках программы Spotlight. В нем представлен профиль Глюксманна, который стремится стать президентом Франции.

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