We Francji Raphaël Glucksmann wygrał prawybory, w których wybrano przedstawiciela sił centrolewicowych na nadchodzące wybory prezydenckie. Uzyskał 66% głosów, podaje France 24.

Wyniki głosowania

W głosowaniu na kandydata socjaldemokratycznego wzięło udział około 140 tysięcy osób. Lider partii Olivier Faure otrzymał 14% głosów. Ségolène Royal, była minister środowiska i kandydatka w wyborach prezydenckich w 2007 roku, uzyskała 7%.

Kampania prezydencka

France 24 określa Glucksmanna jako człowieka, który chce zostać prezydentem Francji. Po zwycięstwie będzie reprezentował siły centrolewicowe w kampanii prezydenckiej.

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Według France 24 przed Glucksmannem stoi zadanie poszerzenia poparcia dla centrolewicy. Stacja zauważa, że ruch skrajnej prawicy kierowany przez Marine Le Pen pozostaje ważną siłą w politycznym krajobrazie Francji.

Materiał France 24 ukazał się w ramach programu Spotlight. Przedstawiono w nim profil Glucksmanna, który dąży do zostania prezydentem Francji.

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