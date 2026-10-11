Setki medyków zgromadziły się w pobliżu szczytu Światowego Stowarzyszenia Medycznego (WMA) w Rotterdamie w Niderlandach, wzywając do zawieszenia członkostwa Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego (IMA) w organizacji. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Akcję zorganizowała koalicja IMA Out!. W sobotę 81 pracowników ochrony zdrowia zdjęło swoje medyczne uniformy i rozwiesiło je przed miejscem zgromadzenia WMA. Na każdym elemencie odzieży widniało imię palestyńskiego pracownika ochrony zdrowia, który — według organizatorów protestu — jest przetrzymywany przez Izrael.

Żądanie zawieszenia członkostwa

Koalicja oświadczyła, że sprzeciwia się dalszemu członkostwu IMA w WMA, oskarżając izraelskie stowarzyszenie o naruszanie zasad Kodeksu Etyki Medycznej WMA. Przedstawiciele IMA Out! twierdzą również, że IMA nie reaguje na niszczenie systemu ochrony zdrowia w Gazie i utrudnia międzynarodowe potępienie ataków na medyków, pacjentów i szpitale.

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Według kampanii uczestnicy przekazali WMA petycję wzywającą do zawieszenia członkostwa IMA, podpisaną przez ponad 6 500 pracowników ochrony zdrowia z różnych krajów. Domagali się także pociągnięcia do odpowiedzialności za, jak twierdzą, udział izraelskich lekarzy w głodzeniu, torturach i niewłaściwej opiece medycznej nad palestyńskimi więźniami.

Wspomniano o lekarzu Hussamie Abu Safiyi

Podczas protestu medycy trzymali plakaty wzywające do uwolnienia Hussama Abu Safiyi, dyrektora szpitala Kamal Adwan w Gazie. Według kampanii przebywa on w izraelskim areszcie, był przez krótki czas przetrzymywany w obozie Sde Teiman oraz poddawany torturom i niewłaściwej opiece medycznej.

Syn lekarza, Elias Abu Safiya, powiedział na spotkaniu zorganizowanym przez IMA Out!, że jego ojciec i wszyscy palestyńscy zatrzymani muszą być traktowani zgodnie z etyką medyczną, a pomoc nie powinna zależeć od tego, czyje życie uznaje się za warte ratowania.

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