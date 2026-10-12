印度反对派要求选举委员会主席辞职——半岛电视台

在印度，反对派领袖拉胡尔·甘地与数十名议会议员在新德里市中心举行抗议，要求选举委员会主席贾涅什·库马尔辞职。国大党、其他反对派力量、学生左翼组织以及蟑螂人民党也加入了行动。据半岛电视台报道。

甘地表示，总理纳伦德拉·莫迪的政府“把首都变成了一座监狱”。他还呼吁以叛国罪审判库马尔，并称反对派不会对此置之不理。

有关选民名册的指控

数月来，反对党一直表示，选举委员会正在为执政的印度人民党服务。它们将这些指控与委员会自去年6月以来在各邦开展的选民名册审查和更新工作联系起来。在此期间，超过1.3亿个姓名被从名册中删除。

批评人士称，这些行动不成比例地剥夺了少数群体成员和其他弱势群体的投票权。印度人民党否认这些指控。

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拘留与突发行动

据该媒体报道，安全部队每天拘留数千名学生，而有关羁押期间遭受虐待的指控加剧了首都的恐惧氛围。反对派政治人士也称，集会参与者遭到严厉拘留，其中包括议会议员。

由于新德里市中心加强了安保措施，学生活动人士举行短暂、未经预告的行动。全印学生协会主席内哈·博拉会在抗议开始前约30分钟公布地点，以避免被警方拘留。由甘地领导的国大党也在未公布的地点组织突发集会。

政治分析人士阿西姆·阿里认为，抗议活动正在发展为一场反对政府和莫迪的更广泛运动。他指出，当局不太可能作出让步，而反对党今后可能成为抗议活动的主要公开力量。

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