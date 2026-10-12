W Indiach lider opozycji Rahul Gandhi wraz z dziesiątkami deputowanych parlamentu wyszedł na protest w centrum Nowego Delhi, żądając dymisji przewodniczącego Komisji Wyborczej Gyanesha Kumara. Do akcji dołączyły partia Kongres, inne siły opozycyjne, studenckie organizacje lewicowe oraz Cockroach Janta Party. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Gandhi oświadczył, że rząd premiera Narendry Modiego „zamienił stolicę w więzienie”. Wezwał również do osądzenia Kumara za zdradę stanu i oświadczył, że opozycja nie pozostawi tego bez reakcji.

Oskarżenia dotyczące list wyborców

Partie opozycyjne od kilku miesięcy twierdzą, że Komisja Wyborcza działa w interesie rządzącej Bharatiya Janata Party. Wiążą te oskarżenia z rewizją i aktualizacją list wyborców w stanach, którą komisja prowadzi od czerwca ubiegłego roku. W tym okresie z list usunięto ponad 130 milionów nazwisk.

Krytycy twierdzą, że działania te w nieproporcjonalny sposób pozbawiły prawa głosu przedstawicieli mniejszości i innych grup znajdujących się w trudnej sytuacji. BJP odrzuca te oskarżenia.

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Zatrzymania i nagłe akcje

Według publikacji służby bezpieczeństwa codziennie zatrzymują tysiące studentów, a oskarżenia o złe traktowanie w areszcie wzmacniają atmosferę strachu w stolicy. Politycy opozycji również mówią o brutalnych zatrzymaniach uczestników wieców, w tym deputowanych parlamentu.

Z powodu zaostrzonych środków bezpieczeństwa w centrum Nowego Delhi studenccy aktywiści organizują krótkie, niezapowiedziane akcje. Neha Bora, prezydentka Wszechindyjskiego Stowarzyszenia Studentów, informuje o miejscu protestu około 30 minut przed jego rozpoczęciem, aby uniknąć zatrzymań przez policję. Partia Kongresu, kierowana przez Gandhiego, również organizuje nagłe wiece w nieujawnionych miejscach.

Analityk polityczny Asim Ali uważa, że protesty przeradzają się w szerszy ruch przeciwko rządowi i Modiemu. Zaznaczył, że władze raczej nie pójdą na ustępstwa, a partie opozycyjne mogą nadal stać się główną publiczną siłą protestów.

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