В Индии лидер оппозиции Рахул Ганди вместе с десятками депутатов парламента вышел на протест в центре Нью-Дели, требуя отставки главы Избирательной комиссии Гьянеша Кумара. К акциям присоединились партия Конгресс, другие оппозиционные силы, студенческие левые организации и Cockroach Janta Party. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ганди заявил, что правительство премьер-министра Нарендры Моди «превратило столицу в тюрьму». Он также призвал судить Кумара за государственную измену и заявил, что оппозиция не оставит это без реакции.

Обвинения в отношении списков избирателей

Оппозиционные партии в течение нескольких месяцев заявляют, что Избирательная комиссия действует в интересах правящей Bharatiya Janata Party. Они связывают эти обвинения с пересмотром и обновлением списков избирателей в штатах, которые комиссия проводит с июня прошлого года. За этот период из списков исключили более 130 миллионов имен.

Критики утверждают, что такие действия непропорционально лишили права голоса представителей меньшинств и других уязвимых групп. BJP отвергает эти обвинения.

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Задержания и внезапные акции

По данным издания, силовики ежедневно задерживают тысячи студентов, а обвинения в жестоком обращении под стражей усиливают атмосферу страха в столице. Оппозиционные политики также заявляют о жестких задержаниях участников митингов, в том числе депутатов парламента.

Из-за усиленных мер безопасности в центре Нью-Дели студенческие активисты проводят короткие неанонсированные акции. Президент Всеиндийской студенческой ассоциации Неха Бора сообщает о месте протеста примерно за 30 минут до его начала, чтобы избежать задержаний полицией. Партия Конгресс, которую возглавляет Ганди, также организует внезапные митинги в необъявленных местах.

Политический аналитик Асим Али считает, что протесты перерастают в более широкое движение против правительства и Моди. Он отметил, что власти вряд ли пойдут на уступки, а оппозиционные партии и дальше могут стать главной публичной силой протестов.

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