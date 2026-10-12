Опозиція Індії вимагає відставки глави виборчої комісії — Al Jazeera

В Індії лідер опозиції Рахул Ганді разом із десятками депутатів парламенту вийшов на протест у центрі Нью-Делі, вимагаючи відставки голови Виборчої комісії Г'янеша Кумара. До акцій долучилися партія Конгрес, інші опозиційні сили, студентські ліві організації та Cockroach Janta Party. Про це повідомляє Al Jazeera.

Ганді заявив, що уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді «перетворив столицю на в'язницю». Він також закликав судити Кумара за державну зраду та заявив, що опозиція не залишить це без реакції.

Звинувачення щодо списків виборців

Опозиційні партії протягом кількох місяців заявляють, що Виборча комісія діє в інтересах правлячої Bharatiya Janata Party. Вони пов'язують ці звинувачення з переглядом і оновленням списків виборців у штатах, який комісія проводить із червня минулого року. За цей період зі списків вилучили понад 130 мільйонів імен.

Критики стверджують, що такі дії непропорційно позбавили права голосу представників меншин та інших уразливих груп. BJP відкидає ці звинувачення.

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Затримання та раптові акції

За даними видання, силовики щодня затримують тисячі студентів, а звинувачення у жорстокому поводженні під вартою посилюють атмосферу страху в столиці. Опозиційні політики також заявляють про жорсткі затримання учасників мітингів, зокрема депутатів парламенту.

Через посилені заходи безпеки в центрі Нью-Делі студентські активісти проводять короткі неанонсовані акції. Президентка Всеіндійської студентської асоціації Неха Бора повідомляє про місце протесту приблизно за 30 хвилин до його початку, щоб уникнути затримань поліцією. Партія Конгрес, яку очолює Ганді, також організовує раптові мітинги в неоголошених місцях.

Політичний аналітик Асім Алі вважає, що протести переростають у ширший рух проти уряду та Моді. Він зазначив, що влада навряд чи піде на поступки, а опозиційні партії надалі можуть стати головною публічною силою протестів.

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