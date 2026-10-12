在英格兰，司机通过移动应用支付市政停车费时，因强制性服务费可能比标示费率多付最高40%。据《卫报》报道，许多地方议会已撤除停车缴费机并鼓励使用应用；在自动缴费机发生故障时，这往往是唯一的付款方式。

应用使市政当局能够减少安装和维护停车缴费机的成本。同时，部分议会不自行支付运营商服务费用，而是将全部或部分成本转嫁给司机。这类费用通常为10至30便士，但未计入停车标志上列出的费率。

附加费可达40%

在北约克郡的哈罗盖特，司机通过应用停车需支付30便士的强制性费用。按80便士的费率计算，这使费用增加38%。在切斯特的市政Christleton Road停车场，按50便士基础价格停车两小时，在加收20便士费用后价格高出40%。

司机还可能需为预订的短信确认以及付费时间即将结束的通知支付10至30便士。服务费的金额取决于具体地方议会与应用运营商之间的协议，因此司机无法提前预知将被收取多少费用。

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费用在付款最后阶段显示

《卫报》在该国不同地区的停车场预订一小时停车，测试了几款应用。在兰开斯特，RingGo在2英镑费率上加收20便士；在伯明翰，PayByPhone在5.10英镑费率上加收15便士。JustPark在莱姆里吉斯对3.50英镑的付款收取12便士手续费，而MiPermit在利特尔汉普顿的1.90英镑费用上加收10便士。

据该报报道，接受检查的应用没有一款在付款阶段之前清晰显示服务费。在一些情况下，用户必须点击信息图标或向下滚动页面，才能看到金额增加的说明。

RingGo、JustPark和PayByPhone的代表表示，在确认付款前，其应用内可获取价格和费用信息。地方政府协会指出，应用运营商本身应确保以清晰且提前的方式告知费用。英国交通部强调，司机在支付停车费前应能清楚看到将被收取的金额。

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