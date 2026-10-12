Паркування в Англії через застосунки дорожчає до 40% — The Guardian

В Англії водії можуть платити за муніципальне паркування через мобільні застосунки до 40% більше від заявленого тарифу через обов’язкові сервісні збори. Як повідомляє The Guardian, багато місцевих рад прибрали паркомати та заохочують користуватися застосунками, а в разі несправності автоматів це часто єдиний спосіб оплати.

Застосунки дають змогу муніципалітетам скоротити витрати на встановлення й технічне обслуговування паркоматів. Водночас частина рад не оплачує послуги операторів самостійно, а перекладає всі або частину витрат на водіїв. Такі збори зазвичай становлять від 10 до 30 пенсів, проте не входять до тарифів, указаних на паркувальних знаках.

Доплата може становити 40%

У Гаррогейті, графство Північний Йоркшир, водії сплачують обов’язковий збір 30 пенсів за паркування через застосунок. За тарифу 80 пенсів це збільшує вартість на 38%. На муніципальній стоянці Christleton Road у Честері дві години паркування за базовою ціною 50 пенсів обходяться на 40% дорожче після додавання 20-пенсового збору.

Додатково водіям можуть нараховувати від 10 до 30 пенсів за SMS-підтвердження бронювання та сповіщення про завершення оплаченого часу. Розмір сервісної плати залежить від домовленостей між конкретною місцевою радою та оператором застосунку, тому водії не можуть заздалегідь передбачити, яку суму з них стягнуть.

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Збори показують наприкінці оплати

The Guardian перевірив кілька застосунків, бронюючи годину паркування на стоянках у різних частинах країни. У RingGo доплата 20 пенсів була додана до тарифу 2 фунти стерлінгів у Ланкастері, у PayByPhone 15 пенсів — до тарифу 5,10 фунта в Бірмінгемі. JustPark стягнув 12 пенсів комісії з платежу 3,50 фунта в Лайм-Реджисі, а MiPermit додав 10 пенсів до вартості 1,90 фунта в Літлгемптоні.

За даними видання, жоден із перевірених застосунків не показував сервісний збір чітко до етапу оплати. В окремих випадках користувачеві потрібно було натиснути на значок інформації або прокрутити сторінку, щоб побачити пояснення збільшення суми.

Представники RingGo, JustPark і PayByPhone заявили, що інформація про ціни та збори доступна в їхніх застосунках до підтвердження платежу. Асоціація місцевого самоврядування зазначила, що саме оператори застосунків мають забезпечувати зрозуміле і завчасне інформування про збори. У Міністерстві транспорту Великої Британії наголосили, що водії повинні чітко бачити суму, яку з них стягнуть до оплати паркування.

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