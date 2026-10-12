W Anglii kierowcy mogą płacić za parking miejski przez aplikacje mobilne nawet o 40% więcej niż wynosi podana stawka z powodu obowiązkowych opłat serwisowych. Jak informuje The Guardian, wiele lokalnych rad usunęło parkomaty i zachęca do korzystania z aplikacji, a w przypadku awarii automatów jest to często jedyny sposób płatności.

Aplikacje pozwalają samorządom ograniczyć koszty instalacji i utrzymania parkomatów. Jednocześnie część rad nie opłaca usług operatorów samodzielnie, lecz przerzuca całość lub część kosztów na kierowców. Takie opłaty wynoszą zwykle od 10 do 30 pensów, ale nie są uwzględnione w stawkach podanych na znakach parkingowych.

Dopłata może wynieść 40%

W Harrogate w hrabstwie North Yorkshire kierowcy płacą obowiązkową opłatę w wysokości 30 pensów za parkowanie przez aplikację. Przy stawce 80 pensów zwiększa to koszt o 38%. Na miejskim parkingu Christleton Road w Chester dwie godziny parkowania w bazowej cenie 50 pensów kosztują o 40% więcej po dodaniu opłaty w wysokości 20 pensów.

Kierowcom mogą być dodatkowo naliczane opłaty od 10 do 30 pensów za potwierdzenie rezerwacji SMS-em oraz powiadomienia o zakończeniu opłaconego czasu. Wysokość opłaty serwisowej zależy od ustaleń między konkretną lokalną radą a operatorem aplikacji, dlatego kierowcy nie mogą z góry przewidzieć, jaka kwota zostanie od nich pobrana.

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Opłaty są pokazywane pod koniec płatności

The Guardian sprawdził kilka aplikacji, rezerwując godzinę parkowania na parkingach w różnych częściach kraju. W RingGo do stawki 2 funtów w Lancaster dodano dopłatę 20 pensów, a w PayByPhone do stawki 5,10 funta w Birmingham — 15 pensów. JustPark pobrał 12 pensów prowizji od płatności 3,50 funta w Lyme Regis, a MiPermit dodał 10 pensów do ceny 1,90 funta w Littlehampton.

Według publikacji żadna ze sprawdzonych aplikacji nie pokazywała jasno opłaty serwisowej przed etapem płatności. W niektórych przypadkach użytkownik musiał nacisnąć ikonę informacji lub przewinąć stronę, aby zobaczyć wyjaśnienie wzrostu kwoty.

Przedstawiciele RingGo, JustPark i PayByPhone oświadczyli, że informacje o cenach i opłatach są dostępne w ich aplikacjach przed potwierdzeniem płatności. Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych wskazało, że to operatorzy aplikacji powinni zapewnić jasne i wcześniejsze informowanie o opłatach. Brytyjskie Ministerstwo Transportu podkreśliło, że kierowcy powinni wyraźnie widzieć kwotę, która zostanie od nich pobrana przed zapłatą za parking.

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