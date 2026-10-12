В Англии водители могут платить за муниципальную парковку через мобильные приложения до 40% больше заявленного тарифа из-за обязательных сервисных сборов. Как сообщает The Guardian, многие местные советы убрали паркоматы и поощряют использование приложений, а в случае неисправности автоматов это часто является единственным способом оплаты.

Приложения позволяют муниципалитетам сократить расходы на установку и техническое обслуживание паркоматов. В то же время часть советов не оплачивает услуги операторов самостоятельно, а перекладывает все или часть расходов на водителей. Такие сборы обычно составляют от 10 до 30 пенсов, однако не входят в тарифы, указанные на парковочных знаках.

Доплата может составить 40%

В Харрогите, графство Северный Йоркшир, водители платят обязательный сбор в размере 30 пенсов за парковку через приложение. При тарифе 80 пенсов это увеличивает стоимость на 38%. На муниципальной стоянке Christleton Road в Честере два часа парковки по базовой цене 50 пенсов обходятся на 40% дороже после добавления 20-пенсового сбора.

Дополнительно с водителей могут взимать от 10 до 30 пенсов за SMS-подтверждение бронирования и уведомления об окончании оплаченного времени. Размер сервисной платы зависит от договоренностей между конкретным местным советом и оператором приложения, поэтому водители не могут заранее предсказать, какую сумму с них взимут.

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Сборы показывают в конце оплаты

The Guardian проверил несколько приложений, бронируя час парковки на стоянках в разных частях страны. В RingGo к тарифу 2 фунта стерлингов в Ланкастере была добавлена доплата 20 пенсов, в PayByPhone — 15 пенсов к тарифу 5,10 фунта в Бирмингеме. JustPark взял комиссию 12 пенсов с платежа 3,50 фунта в Лайм-Реджисе, а MiPermit добавил 10 пенсов к стоимости 1,90 фунта в Литлгемптоне.

По данным издания, ни одно из проверенных приложений не показывало сервисный сбор четко до этапа оплаты. В отдельных случаях пользователю нужно было нажать на значок информации или прокрутить страницу, чтобы увидеть объяснение увеличения суммы.

Представители RingGo, JustPark и PayByPhone заявили, что информация о ценах и сборах доступна в их приложениях до подтверждения платежа. Ассоциация местного самоуправления отметила, что именно операторы приложений должны обеспечивать понятное и заблаговременное информирование о сборах. В Министерстве транспорта Великобритании подчеркнули, что водители должны четко видеть сумму, которая будет с них взиматься, до оплаты парковки.

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