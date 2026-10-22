在波兰，22岁的格鲁吉亚公民马哈茂德·A.被控协助杀害俄罗斯异见人士兼艺术家罗伯特·库佐夫科夫，后者以“谢苗·斯克列佩茨基”为笔名。据Notes from Poland报道，该嫌疑人于10月19日从格鲁吉亚抵达波兰后，在A2高速公路附近的停车场被拘留。

指控与羁押措施

根据波兰检方的说法，马哈茂德·A.在6月1日至11日期间实施了为埃尔努尔·A.实施谋杀提供便利的行为。他还被指控非法持有枪支和弹药。

据TVN电视台援引卢布林地区法院一名发言人的话报道，马哈茂德·A.涉嫌向被认为的行凶者提供武器、交通工具以及装有用于追踪受害者车辆应用程序的手机。由于检察官指出存在逃跑、藏匿或妨碍诉讼程序的风险，法院决定对其羁押三个月。

另有两名格鲁吉亚公民与马哈茂德·A.一同抵达波兰。波兰国内安全局表示，他们将被驱逐出境，并被禁止入境10年。

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艺术家遇害案

6月15日，罗伯特·库佐夫科夫在波兰东部城市比亚瓦-波德拉斯卡住所附近身中五枪死亡。他于2021年因担心遭受政治迫害而离开俄罗斯，其讽刺漫画嘲讽了俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京和车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫。

库佐夫科夫在去世前曾在社交媒体上写及来自卡德罗夫支持者的威胁。波兰总理唐纳德·图斯克表示，所有迹象都表明这起犯罪具有政治性质；他还称，这名艺术家曾获波兰当局提出提供保护，但因不明原因拒绝了。

埃尔努尔·A.于6月18日在华沙附近的一家旅舍被拘留，次日被控谋杀。两名嫌疑人均不认罪。波兰当局尚未点名其认为是该犯罪指使者的人员。图斯克指出，如果证实俄罗斯这个侵略国参与其中，将意味着国家恐怖主义。

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