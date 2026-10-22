В Польше 22-летнему гражданину Грузии Махмуду А. предъявили обвинение в пособничестве в убийстве российского диссидента и художника Роберта Кузовкова, известного под псевдонимом Семён Скрепецкий. Как сообщает Notes from Poland, подозреваемого задержали 19 октября на парковке возле автомагистрали A2 после прибытия в Польшу из Грузии.

Обвинения и мера пресечения

По версии польской прокуратуры, Махмуд А. в период с 1 по 11 июня совершил действия, которые облегчили Эльнуру А. совершение убийства. Ему также вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным представительницы окружного суда в Люблине, которую цитировал телеканал TVN, Махмуда А. подозревают в предоставлении предполагаемому исполнителю оружия, транспорта и телефона с приложением для отслеживания автомобиля жертвы. Суд избрал ему содержание под стражей на три месяца из-за указанных прокурорами рисков побега, сокрытия или препятствования производству.

Вместе с Махмудом А. в Польшу прибыли ещё двое граждан Грузии. Агентство внутренней безопасности Польши сообщило, что их должны выдворить из страны и запретить им въезд на 10 лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Убийство художника

Роберта Кузовкова застрелили пятью выстрелами 15 июня возле его дома в городе Бяла-Подляска на востоке Польши. Он покинул Россию в 2021 году, опасаясь политического преследования, а его сатирические карикатуры высмеивали российского лидера Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Перед смертью Кузовков писал в соцсетях об угрозах со стороны сторонников Кадырова. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всё указывает на политический характер преступления, а также сообщил, что художнику предлагали защиту польских органов власти, от которой он по неизвестным причинам отказался.

Эльнура А. задержали 18 июня в хостеле возле Варшавы, а на следующий день ему предъявили обвинение в убийстве. Оба подозреваемых не признают вину. Польские власти пока не назвали тех, кого считают заказчиками преступления. Туск отметил, что подтверждённая причастность России, государства-агрессора, будет означать государственный терроризм.

Читай нас в