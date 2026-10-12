韩国总统李在明下令彻底调查有关蔚山一家汽车电池工厂员工据称被反复注射用于排出重金属的药物、并被告知是维生素注射的报道。《韩国先驱报》援引总统高级发言人姜由贞的话报道了此事。

核查工作条件和体检情况

在总统下达指示前，雇佣劳动部已向其汇报了已采取的措施和后续行动计划。李在明指示该部和调查机构核查危险物质对员工的影响、注射的具体情况，以及可能隐瞒体检结果的问题。

总统还下令，如果确认存在违法行为，将依法采取严厉措施。姜由贞表示，李在明称所述做法是不可容忍的严重侵犯人权行为，并指出可能存在隐瞒螯合疗法副作用风险以及员工接触危险物质数据的情况。

MBC报道与公司立场

这一指示是在当地电视台MBC播出报道后作出的。该频道报道称，蔚山DN Automotive电池工厂的员工在强制性体检前，据称被反复注射用于清除体内重金属、包括铅的药物。根据这些报道，员工被告知这些是维生素注射。

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此类注射可能在强制性检查前人为降低血液中的铅含量，并掩盖员工接触危险物质的程度。姜由贞转述称，李在明还批评该公司据称采用此类做法以通过工作环境检查，尽管生产期间的铅浓度据称超过允许水平五倍以上。

DN Automotive否认强迫员工接受注射，并称治疗是自愿的。李在明还指示核查其他企业是否采用了类似做法，并加强对员工健康和权利的保护，防止有人试图规避职业安全规定。

螯合疗法有助于将重金属排出体外，但可能带来严重副作用，包括肾损伤。该疗法通常用于严重重金属中毒的情况。

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