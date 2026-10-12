Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил тщательно расследовать сообщения о том, что работникам завода автомобильных аккумуляторов в Ульсане якобы неоднократно вводили препараты для выведения тяжёлых металлов, выдавая их за витаминные уколы. Об этом сообщила Korea Herald со ссылкой на старшего пресс-секретаря президента Кан Ю Чжон.

Проверка условий труда и медосмотров

Перед поручением президента Министерство занятости и труда доложило ему о принятых мерах и дальнейшем плане действий. Ли поручил министерству и следственным органам проверить влияние опасных веществ на работников, обстоятельства проведения инъекций, а также возможное сокрытие результатов медицинских обследований.

Президент также распорядился принять строгие меры в соответствии с законом, если нарушения будут установлены. По словам Кан, Ли назвал описанную практику серьёзным нарушением прав человека, которое нельзя допустить, и заявил о возможном сокрытии рисков побочных эффектов хелатной терапии и данных о контакте работников с опасными веществами.

Сообщение MBC и позиция компании

Поручение прозвучало после репортажа местного телеканала MBC. Канал сообщил, что работникам аккумуляторного завода DN Automotive в Ульсане перед обязательными медосмотрами якобы неоднократно делали инъекции препаратов для выведения из организма тяжёлых металлов, в частности свинца. Согласно этим сообщениям, работникам их представляли как витаминные уколы.

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Такие инъекции могли искусственно снижать уровень свинца в крови перед обязательными обследованиями и скрывать масштабы контакта персонала с опасными веществами. Как передала Кан, Ли также раскритиковал компанию за предполагаемое применение таких практик для прохождения проверок рабочей среды, несмотря на то, что концентрация свинца во время производства якобы более чем в пять раз превышала допустимый уровень.

DN Automotive опровергла принуждение работников к инъекциям и заявила, что лечение было добровольным. Ли также поручил проверить, применялись ли подобные практики на других предприятиях, и усилить защиту здоровья и прав работников от попыток обходить правила безопасности труда.

Хелатная терапия помогает выводить тяжёлые металлы из организма, но может иметь серьёзные побочные эффекты, в том числе повреждение почек. Обычно её применяют при значительном отравлении тяжёлыми металлами.

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